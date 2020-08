Die Umsatz-Zahlen der Polytec Group sind von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie belastet. Der Konzernumsatz reduzierte sich im 1. Halbjahr 2020 gegenüber der Vorjahresperiode um 24,4% auf 242,3 Mio. Euro (H1 2019: 320,6 Mio.). Rückgänge seien in allen drei Marktbereichen verzeichnet worden, so der Hersteller von Kunststofflösungen. Das EBITDA belief sich in den ersten sechs Monaten 2020 auf 10,7 Mio. Euro (H1 2019: 33,2 Mio.). Die EBITDA-Marge verringerte sich von 10,4 Prozent auf 4,4 Prozent. Das EBIT liegt bei -7,0 Mio. (H1 2019: 16,1 Mio. Euro), das Ergebnis nach Steuern bei -8,9 Mio. (H1 2019: 10,4 Mio.). Das Unternehmen verfügte zum 30. Juni 2020 über Liquide Mittel in Höhe von 66,1 Mio. Euro. Das Management der Polytec Group ...

