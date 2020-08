Roche erreicht in Studie mit Tecentriq-Kombi Ziele bei Brustkrebs nicht ValueAct verkauft restlichen Anteil an Rolls-Royce (FT) Carl Zeiss Meditec kürzt Dividende nicht Daimlers Mercedes-Absatz auch im Juli noch knapp im Minus Telekom-Tochter T-Mobile mit Umsatzsprung dank Sprint-Übernahme Dr. Hönle AG: Hönle erzielt Betriebsergebnis von 6,3 Mio. Euro Hannover Rück CFO Roland Vogel wechselt in den Ruhestand - Clemens Jungsthöfel von HDI Global übernimmt Nordex Group erhält revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von 350 Mio. EUR SNP SE bestätigt vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2020 sowie die Prognose für das Gesamtjahr VIB Vermögen steigert Umsatz und Ertrag im ersten Halbjahr 2020 durch profitable Eigenentwicklungen Q2 2020: ElringKlinger mit positivem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...