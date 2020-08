Apple hat eine Marktkapitalisierung von fast zwei Billionen US-Dollar und ist damit doppelt so schwer wie alle 30 Aktien im Deutschen Aktienindex. Im Unterschied zum DAX allerdings konnte die Aktie gestern auf ein neues Allzeithoch steigen. Allein die am gestrigen Handelstag hinzugewonnene Marktkapitalisierung betrug 55 Milliarden Euro, was ungefähr dem aktuellen Börsenwert von Bayer entspricht. Nach einigen Tagen Pause haben die großen fünf Technologiekonzerne Apple, Amazon, Facebook, Microsoft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...