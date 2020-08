Die Diskussionen um eine eventuelle CO2-Bepreisung der Müllverbrennung dauern an. Kritiker der Einbeziehung von Abfällen in den Anwendungsbereich des BEHG werden in ihrer Position nun durch ein neues Gutachten des Aachener Jura-Professors Walter Frenz und der Redeker-Rechtsanwälte Alexander Schink und Julian Ley gestärkt. In dem Gutachten, das vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) in Auftrag gegeben ...

