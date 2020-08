Die Österreichische Post hat im 1. Halbjahr 2020 den Umsatz bei 981,9 Mio. Euro stabil halten können. Das Paketgeschäft konnte mit einem Anstieg von 30,0 Prozent die Rückgänge in der Briefdivision sowie in der Division Filiale & Bank kompensieren, wie es heißt. Das Konzern-EBIT ging um 55,2 Prozent auf 48,2 Mio Euro zurück. Ein wesentlicher Sondereffekt des Jahres 2020 sei der Aufbau der bank99 gewesen, wie es heißt. Bereits über 42.000 Kundinnen und Kunden konnten in den ersten vier Monaten gewonnen und erste Finanzdienstleistungsumsätze verbucht werden. Ziel ist es laut Post, dieses Finanzdienstleistungsgeschäft in den nächsten Quartalen um neue Produkte zu erweitern und ab dem Jahr 2023 positive Ergebnisbeiträge ...

