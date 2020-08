Zulieferer Webasto möchte anscheinend Teile der Produktion im niederbayrischen Hengersberg schließen. Wie viele Arbeitsplätze genau betroffen sind, steht noch nicht fest. Das Unternehmen habe entsprechende Schritte bereits bestätigt und die Belegschaft informiert, heißt es in einem Bericht des Bayrischen Rundfunks. Einige Mitarbeiter aus dem Bereich Cabrio-Rohbau können demnach am Standort bleiben und in das dortige Verwaltungs- und Entwicklungszentrum ziehen. Die Endmontage solle hingegen in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...