Eine wichtige Entscheidung bahnt sich in diesen Tagen bei der Aston Martin-Aktie an. Den Bullen ist es in den letzten Tagen gelungen, einen neuen Anstieg einzuleiten. Er hat gestern den 50-Tagedurchschnitt bei 0,69 Pounds erreicht. Da die Eröffnung auch heute Morgen im Bereich dieses zentralen Widerstands stattgefunden hat, haben die Bullen die Chance, eine grundlegende Verbesserung des Chartbildes zu erreichen.Damit diese gelingen kann, ist es in den nächsten Tagen notwendig, dass die Aktie einen ...

