Bei aktuell rund 12.620 Punkten schickt sich der DAX an, die Handelswoche versöhnlich mit einem Plus von 2% zu beenden. Unterstützend wirken gute Konjunkturdaten. Während Chinas Exporte im Juli unerwartet stark anstiegen, nahmen auch die deutschen Exporte im vergangenen Monat kräftig zu und lagen über den Erwartungen. Amazon, Telekom & BioNTech im FokusUmsatzspitzenreiter ist in Stuttgart heute die Amazon-Aktie, die bis zum Mittag nahezu unverändert bei 2.715 Euro notiert. Somit fehlen aktuell rund ...

