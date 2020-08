09.08.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex stieg in der letzten Woche in EUR um - +1,9%. Besonders die USA konnte um +2,8% zulegen. Der S&P 500 notiert nur noch 1,1% unter seinem All-Time High von 3.400 Punkten aus dem Februar. Während Banken durch die schlechter als erwarteten Quartalergebnisse unter Druck waren (-6%), haussierten Technologie und Rohstoffaktien. In Europa berichteten bisher 198 Unternehmen Gewinne für das zweite Quartal 2020. Von diesen veröffentlichten ...

