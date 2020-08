Impfstoff mRNA-1237 in Phase III, Ergebnisse im November? Auftrag für 4.5 Mio. Impfdosen aus der Schweiz. Moderna-Aktie (MRNA) mit Knaller-Setup am Montag

Symbol:ISIN:Mit einem Plus von rund 211 Prozent in den vergangenen sechs Monaten gehört die Biotech-Aktie zu den aktuellen Stars an der Börse. Den Rücksetzer vom Allzeithoch zum 20er-EMA könnten wir für einen Long-Einstieg nutzen. Bei ähnlichen Chartkonstellationen war es in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach möglich, innerhalb kurzer Zeit sehr hohe Gewinne zu erzielen.Moderna hat mit mRNA-1237 seit dem 27.Juli 2020. einen Impfstoff gegen Corona in Phase III der klinischen Prüfung, deren Ergebnisse im November erwartet werden. Damit gehört das Unternehmen zu den Herstellern, die als erste ein Zulassungsverfahren erfolgreich durchlaufen könnten. Gerade hat die Schweiz 4.5 Mio. Impfdosen bestellt, die vom heimischen Auftragsfertiger Lonza produziert würden. Die US-Regierung unterstützt Moderna mit rund einer Milliarde Dollar. Die Aktie korreliert wenig mit dem Gesamtmarkt, sondern erhält ihre Impulse von der Hoffnung, dass mit dem Knowhow des Unternehmens das Virus zu besiegen ist.Kaufsignal: 85.61 USD, Kursziel: 89.93 USD, Stopp Loss: 82.76 USDWir setzen den Trigger über das Hoch vom Freitag und den Stopp Loss unter das Tagestief vom 23.7. Damit hat sie genügend Spielraum nach unten und wir kommen mit dem Kursziel beim Allzeithoch trotzdem auf ein bombastisches Chance-Risiko-Verhältnis von 6.1.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in MRNA.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/moderna-mrna-impfstoff-hersteller-mit-211-in-6-monaten-jetzt-neue-long-chance-mit-crv-6-1/