Liebe Leser, in der neuen Woche geht es im Kampf um Investitionen im Corona-Impfstoff-Umfeld wie in den dann folgenden Wochen um einen Endspurt. Entscheidungen sind nunmehr fast täglich möglich. Anfangs standen mehr als 140 Testkandidaten am Start. Davon sind jetzt nur noch eine Handvoll geblieben. BioNTech gehört dazu - und dies könnte der Aktie helfen. Der große Konkurrent Moderna jedenfalls hat sich zuletzt ein bisschen blamiert. Moderna: Vorstände verkaufen Aktien Insgesamt waren mehr als 140 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...