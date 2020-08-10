BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ING AUF 8,4 (8,0) EUR - 'BUY' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 3,44 (3,74) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 3,14 (3,56) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ING AUF 9,00 (8,80) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR JULIUS BAER AUF 49 (47) CHF - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR STANDARD CHARTERED AUF 589 (575) PENCE - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 3500 (4250) PENCE - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY NIMMT SWISS RE MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 83 CHFUBS SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2800 (3000) PENCE - 'BUY' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 75 (92) EUR - 'OVERWEIGHT'BERNSTEIN HEBT DEUTSCHE POST AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM)CITIGROUP HEBT DWS AUF 'BUY' (NEUTRAL)CITIGROUP STARTET MORPHOSYS MIT 'BUY' - ZIEL 160 EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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