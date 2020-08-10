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WKN: 663200 ISIN: DE0006632003 Ticker-Symbol: MOR 
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LEG IMMOBILIEN
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LEG IMMOBILIEN AG125,20-0,41 %
MORPHOSYS AG111,00+3,74 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG233,80+1,17 %
SYMRISE AG111,10-1,02 %
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