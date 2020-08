Es riecht nach einem freundlichen Handelsstart in die neue Woche. Der DAX +0,31% dürfte mit positivem Grundton in den Handel starten. Vor dem Xetra-Auftakt wird der Leitindex bei 12.766 Punkte gesehen und damit 0,7 Prozent höher als am Freitag. Das Kursbarometer könnte damit einen neuen Angriff starten, die zuletzt noch zu hohe Hürde im Bereich um die 12.750 bis 12.800 Punkte zu überwinden (siehe ...

