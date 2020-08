Innerhalb von Sekunden und in nur drei Prozessschritten bringt die Maschine, eine Niebling SAMK 650, thermoplastische Folien in die gewünschte Form. Zunächst wird das Material im Beladebereich der Maschine eingeführt und im Trägerschlitten fixiert. Im Anschluss wird die umzuformende Folie automatisch in die Heizkammer transferiert und nach Parametereinstellungen kontaktlos erhitzt. Der besondere Clou: Die Heizleistung der Keramikheizelemente lässt sich je nach Substrat einstellen, dadurch sind diverse Kundenwünsche umsetzbar. Anders als bei bisher üblichen Umformprozessen mittels Vakuum von Formkörpern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...