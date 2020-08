BREMEN, 9. August (WNM/Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie/Fanni Aspetsberger) - Braunalgen speichern große Mengen an Kohlendioxid und entziehen das Treibhausgas so der Atmosphäre. Der mikrobielle Abbau abgestorbener Braunalgenreste und die damit verbundene Rückgabe dieses gespeicherten Kohlendioxids in die Atmosphäre dauert länger als bei anderen Meerespflanzen. Forschende des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie, des MARUM - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...