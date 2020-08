Seitdem der Kurs am 9. Juni bei 12,56 Euro ein Hoch ausgebildet hat, befindet sich die Aktie der Deutschen Lufthansa in einem Abwärtstrend. Er wurde im Juni bereits durch den Bruch der 50-Tagelinie bestätigt. Zweimal nahmen die Bullen Anlauf, den 50-Tagedurchschnitt erneut zu überwinden. Der letzte Anlauf wurde in der vergangenen Woche gestartet. Er scheiterte ebenso wie sein Vorgänger. Es gelang den Bullen am Donnerstag zwar, den Lufthansa-Kurs bis auf 8,85 Euro ansteigen zu lassen und damit den ...

