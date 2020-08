Gazprom Schätzung: Wasserstoff-Marktvolumen in EU beträgt 2050 153 Milliarden Euro Russland und Deutschland streben federführende Rolle im Wasserstoff-Bereich an Durch Nord Stream 2 könnte verquicktes Gasgemisch mit 70 Prozent Wasserstoff-Anteil geschickt werden EU investiert bis 2050 180 bis 470 Milliarden Euro in erneuerbaren Wasserstoff 78 Prozent der Börsianer glauben, dass Wasserstoff-Fahrzeuge vielversprechender sind, als reine Stromer Russland plant, zu einem Weltmarktführer im Wasserstoff-Bereich ...

