Die Qualität von am Markt verfügbaren Kunststoff-Rezyklaten wird den Anforderungen zurzeit nur selten gerecht. Huhtamaki Flexible Packaging Europe hat sich der Lösung dieses Dilemmas für den Bereich der flexiblen Verpackungen und insbesondere für die Anwendung laminierter Tuben verpflichtet. "Wir konnten kürzlich erste Mengen an Kunststoff-Rezyklaten in einem unserer standardmäßigen Kunststoff Barriere Laminate für Tuben verarbeiten", teilt Thomas Stroh Forschungs- und Entwicklungsmanager bei Huhtamaki Flexible Packaging Europe mit. "Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu den EU Recyclingzielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...