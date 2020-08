Von wegen Sommerloch: Es geht rund an den Aktienmärkten. Trump sorgt für Zwangsenteignung chinesischer Firmen, der Konflikt spitzt sich weiter zu. Am Aktienmarkt sieht man das noch gelassen. Die Einzelheiten dazu lesen Sie nachfolgend. Im vollständigen Kapitel 02 zeige ich noch auf, warum inzwischen fast jeder Anleger in Deutschland zum Bullen geworden ist... allerdings aus den unterschiedlichsten Gründen: https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1778ch02Nach Huawei zielt US-Präsident Donald Trump ...

Den vollständigen Artikel lesen ...