EANS-Adhoc: VIG-Gruppe passt Firmenwerte für Bulgarien, Kroatien und Georgien um insgesamt rund 120 Mio. Euro anVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.Gewinn vor Steuern vor Firmenwertabschreibung entwickelt sich weiterhin positivkein Stichwort 10.08.2020- - Basierend auf der ESMA-Empfehlung vom Mai 2020 und den von COVID-19 beeinflussten makroökonomischen Entwicklungen führte die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe einen anlassbezogenen Impairment Test auf Gruppenebene durch. In Anbetracht der - aktuell noch nicht abschließend einschätzbaren - Auswirkungen der Pandemie auf die mittel- und langfristige wirtschaftliche Entwicklung entschied der Vorstand, im Rahmen der traditionell vorsichtigen Bewertungspolitik der VIG-Gruppe Szenarienanalysen für bestimmte Cash Generating Unit-Gruppen zu berechnen. Auf Grund dieser anlassbezogenen Überprüfung der Firmenwerte werden Firmenwertabschreibungen in Höhe von rund 120 Mio. Euro für Bulgarien, Kroatien und Georgien vorgenommen, was insbesondere auf die durch COVID-19 signifikant gestiegenen Diskontsätze zurückzuführen ist.Der Gewinn vor Steuern vor Wertminderung zeigt im 1. Halbjahr 2020 eine positive Entwicklung, die unter anderem auf einen insgesamt reduzierten Schadenaufwand, beispielsweise aus geringeren Unwetterschäden, zurückzuführen ist. Aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten ist zum jetzigen Zeitpunkt ein Ausblick für das Jahr 2020 nicht möglich. Der Vorstand rechnet nach wie vor mit dämpfenden Effekten auf das Ergebnis der VIG-Gruppe für das Geschäftsjahr 2020. Für das Halbjahr 2020 erwartet der Vorstand einen Gewinn vor Steuern inklusive Firmenwertminderung von rund 200 Mio. Euro.Die Veröffentlichung der Ergebnisse zum Halbjahr 2020 der VIG-Gruppe erfolgt wie geplant am 26. August 2020.Der Dividendenvorschlag für die am 25. September 2020 stattfindende Hauptversammlung in Höhe von 1,15 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 bleibt, vorbehaltlich erheblicher unvorhersehbarer gesundheitlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen, unverändert.Folgende Wertpapiere der VIG sind an einem geregelten Markt zum Handel zugelassen:EMISSIONSBEZEICHNUNG ISIN HANDELSSEGMENT Aktie AT0000908504 Wiener und Prager Börse, Amtlicher Handel VIG nachrang. Anleihe 2015 AT0000A1D5E1 Börse Luxemburg, Geregelter Freiverkehr VIG nachrang. Anleihe 2013 AT0000A12GN0 Wiener Börse, Geregelter FreiverkehrRückfragehinweis: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 1010 Wien, Schottenring 30Wolfgang Haas Leiter Konzernkommunikation & Marketing, Konzernpressesprecher Tel.: +43(0)50 390-21029 Fax: +43 (0)50 390 99-21029 E-Mail: wolfgang.haas@vig.comNina Higatzberger-Schwarz Leiterin Investor Relations Tel.: +43 (0)50 390-21920 Fax: +43 (0)50 390 99-21920 E-Mail: nina.higatzberger@vig.comEnde der Mitteilung euro adhocEmittent: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Schottenring 30 A-1010 Wien Telefon: +43(0)50 390-22000 FAX: +43(0)50 390 99-22000 Email: investor.relations@vig.com WWW: www.vig.com ISIN: AT0000908504 Indizes: VÖNIX, WBI, ATX Börsen: Prague Stock Exchange, Wien Sprache: Deutsch