Das chinesische Elektroauto-Start-up Xpeng Motors hat einen Börsengang an der New Yorker Börse beantragt. Eigentümer sind mitunter Alibaba, Qatar Investment Authority und der Staatsfonds Mubadala in Abu Dhabi. Xpeng hat derzeit zwei Autos auf dem Markt - den G3 SUV und die P7 Limousine. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.08.)

