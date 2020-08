Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Goldbarren (1000g, philoro) -0,94% auf 55986, davor 3 Tage im Plus (4,13% Zuwachs von 54275 auf 56515), Goldbarren (250g, philoro) -0,94% auf 14037, davor 3 Tage im Plus (4,12% Zuwachs von 13609 auf 14170), Goldbarren (100g, philoro) -0,91% auf 5655, davor 3 Tage im Plus (4,09% Zuwachs von 5483 auf 5707), Goldbarren (1oz, philoro) -0,91% auf 1777,8, davor 3 Tage im Plus (4,04% Zuwachs von 1724,5 auf 1794,2), Silber Philharmoniker 1/1 -0,15% auf 32,64, davor 3 Tage im Plus (14,66% Zuwachs von 28,51 auf 32,69), Gold Krugerrand 1/1 -0,95% auf 1788,1, davor 3 Tage im Plus (4,17% Zuwachs von 1733 auf 1805,2), Gold Känguru 1/1 -0,94% auf 1783,8, davor 3 Tage im Plus (4,16% Zuwachs von 1728,9 auf 1800,8), FACC +2,05% auf 5,97, davor 3 Tage im Minus (-3,31% ...

