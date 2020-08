Kennen Sie schon den Kochboxenlieferanten HelloFresh? Gerade in der Corona-Zeit gab es hiernach starke Nachfrage, denn das "Stay-at-home" hat Kochen zu Hause wieder gefördert. Damit entwickelt sich das Unternehmen zu einem der größten Gewinner in und vielleicht auch nach der Corona-Krise. Bereits in den letzten Monaten wurden die Jahresprognosen erhöht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...