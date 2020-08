Carl Zeiss Meditec Aktie: (bald) Kaufen - Das Dreieck als Anzeichen einer Trendumkehr!

Chartanalyse der Carl Zeiss Meditec - Aktie



Die Carl Zeiss Meditec Aktie bewegte sich in einem intakten Abwärtstrend, in dessen Verlauf sie nach oben ausgebrochen ist. Aufgrund des bisherigen ausgeprägten Abwärtstrends entsteht jedoch erst nach Abschluss einer umfassenden Bodenbildung eine Trend- und somit eine Stimmungsänderung. Aufgrund der entstandenen Seitwärtsbewegung in Dreiecksformation ist jedoch der Ansatz dieser notwendigen Bodenbildung bereits erkennbar. Das Chartbild hat sich somit sichtbar verbessert. Bis zu einer eindeutigen Trendumkehr bzw. dem Abschluss einer Bodenbildung, bleibt die Carl Zeiss Meditec Aktie vorerst (noch) eine Halteposition.