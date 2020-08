Im stadtteilmagazin Essling Nr. 2 https://treffpunktessling.at/pdf/stadtteilmagazin02 habe ich auf den 4 Seiten in der Heftmitte über die Donaustädter Wirtschaft geschrieben und einen Donaustadt-Index vorgestellt. Hier nun jene grossen Player, die ich in der Donaustadt gefunden habe. Wenn ich wen/was vergessen habe, freu ich mich über Input an christian@boerse-social.com . Sechs börsenotierte Österreicher: Vom Bauriesen der Donau-City hin zu Stadtentwicklern, Ölhafen und Malz STRABAG DEN 22. AUF DEN VISITENKARTEN. Die "Donau-City-Straße 9, 1220 Wien" ist Headquarter eines der größten Bauunternehmen Europas mit mehr als 75.000 Beschäftigten und einer jährlichen Leistung von etwa 16 Mrd. Euro. Strabag ...

