Der Sportartikelhersteller adidas (ISIN: DE000A1EWWW0) wird an diesem Dienstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Die Hauptversammlung wird ab 10 Uhr im Internet übertragen. Adidas schüttet keine Dividende an die Aktionäre aus. Der Konzern aus Herzogenaurach war der erste DAX-Konzern, der aufgrund der COVID-19 Pandemie einen Staatskredit beantragte. Im ersten Halbjahr 2020 ging der währungsbereinigte Umsatz um 26 Prozent zurück, wie am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...