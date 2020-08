Der Rethmann-Konzern ist auch in den letzten beiden Jahren durch eine große Zahl externer Zukäufe weiter gewachsen. Laut dem aktuellen Hauptgutachten der Monopolkommission hat die Muttergesellschaft von Remondis in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 18 Unternehmen übernehmen dürfen. Unter den 100 größten deutschen Unternehmen wurden in den letzten beiden Jahren nur für die DZ Bank, als Zentralinstitut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...