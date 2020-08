Die Wiener Börse hat ihren Handelstag am Montag mit Gewinnen beendet. Insbesondere Banken taten sich zu Wochenbeginn mit Kursaufschlägen hervor und ließen den heimischen Leitindex ATX um 1,33 Prozent höher bei 2.224,13 Punkten schließen. Der breiter gefasste ATX Prime stieg indes um 1,19 Prozent auf 1.136,86 Einheiten. Branchenseitig zeigten sich die schwer gewichteten Titel der Erste Group gut gesucht und verteuerten sich um 2,1 Prozent. Die Aktien der Raiffeisen Bank International, die am morgigen Dienstag ihre Bücher öffnen wird, schlossen um 2,3 Prozent höher. Die Anteilsscheine der BAWAG stiegen in diesem Umfeld um 2,8 Prozent. Wegen coronabedingter Abschreibungen auf die Firmenwerte in drei CEE-Ländern im Ausmaß von rund 120 ...

