Zürich (awp) - Die Aktien von Dufry und dem Flughafen Zürich legen am Dienstag in einem festeren Gesamtmarkt überdurchschnittlich zu. Händler erklären sich die steigenden Kurse vor allem mit der guten Performance von Luftfahrt- und Tourismusaktien am Vortag an den US-Märkten. Die Anteile des Reisedetailhandelskonzerns Dufry ...

Den vollständigen Artikel lesen ...