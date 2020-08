Ist Gold ein gutes Investment? Diesbezüglich scheiden sich die Geister. Die Mehrheit auf wikifolio.com denkt, es eigne sich lediglich in kleinen Teilen als Beimischung zum Depot. Andere meiden es ganz und gar. Schließlich wirft es keine Zinsen ab und auch der Preis ist viele Jahre nicht gestiegen. Bis 2019. Seit Anfang/Mitte letzten Jahres wird Gold immer teurer, die Pandemie hat den Trend noch verstärkt. Gestern übersprang eine Feinunze Gold die Marke von 2.000 Dollar. Summa summarum steht auf Jahressicht ein Plus von fast 40 Prozent zu Buche. Der Silberpreis ist im Windschatten von Gold im gleichen Zeitraum sogar um 60 Prozent gestiegen. Wer in Aktien investiert, hätte einzig mit Technologie-Titeln ähnlich gut verdient. Der Rest des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...