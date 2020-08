Farnell hat eine Vertriebsvereinbarung mit KOA Europe unterzeichnet. Das vor 80 Jahren gegründete Unternehmen stellt passive Bauelemente für eine Vielzahl von Anwendungen in Industrie, Verbraucherelektronik und Fahrzeugbau her. Es liegt nach eigenen Angaben mit seinem Marktanteil bei Chip-Widerständen weltweit an zweiter Stelle. Anwender erhalten ab Herbst Zugang zum Portfolio von KOA mit rund 1500 Produktlinien, die in ganz Europa verfügbar sind. ...

