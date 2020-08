Luxemburg, 11. August 2020 - Seit dem 1. August 2020 gilt in Deutschland die neue Finanzanlagenvermittlungsverordnung. Für Berater ein großer Mehraufwand, der durch unterschiedliche Hilfestellungen verringert wird. "Dabei zeigen sich zwei Trends", sagt Swen Köster, Head of Sales Germany bei Moventum S.C.A.: "Rein digitale Unterstützungsleistungen haben genauso ihren Platz wie analoge, aber die Mischung kommt am besten an. Zudem gilt: Je größer die Umsätze, desto mehr wünschen Berater persönlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...