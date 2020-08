Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -30,21 Prozent, der DAX bei -4,24 Prozent und der Dow Jones bei -2,62 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. Heute ist mal ein super Vormittag für beide Indizes.ATX ( Akt. Indikation: 2283,80 /2284,00, 2,69%)DAX ( Akt. Indikation: 13018,00 /13018,00, 2,60%) By the way: Ein US-Präsident Joe Biden könnte gut für europäische Aktien sein, meinen etliche Researchhäuser: JPMorgan Asset Management, Eaton Vance und Schroders favorisieren diese bereits im Vorfeld der Wahl am 3. November. Einige sagen, Bidens Klima- und Infrastrukturpläne würden europäische Zykliker und Aktien aus dem Bereich saubere ...

