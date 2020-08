Mit über 100 Preisfeststellungen bis zur Mittagszeit ist ein Knock-out-Call (WKN VP1TU5) auf Morphosys bei den Derivaten in Stuttgart eindeutiger Spitzenreiter. Unser Händler verzeichnet in dem Call auf das Münchner Biotechunternehmen fast ausschließlich Kauforders. Die Analysten von der Citibank sehen in der Zulassung des Krebsmedikaments Monjuvi erhebliches Potenzial und geben das Kursziel für Morphosys mit 160 Euro an. Die Morphosys-Aktie notiert heute bei 109,30 Euro etwa 3,2% höher. Bei den ...

