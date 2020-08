Tech-Aktien zählten in den vergangenen Monaten zu den größten Gewinnern an den Börsen. Der Nasdaq 100 als Benchmark-Index hat seine alten Hochs schon lange hinter sich gelassen. Die gestiegene Bewertung der Unternehmen muss irgendwann aber auch durch entsprechende Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn gerechtfertigt werden. Quelle: wikifolio.com Ansonsten ziehen Anleger recht schnell die Reißleine. Genau das passiert gerade zum Beispiel beim Datenanalyse-Spezialisten Alteryx . Vor allem beim Ausblick enttäuschte das Unternehmen, das nach Zuwachsraten von 90 bzw. 65 Prozent in diesem Jahr nur ...

