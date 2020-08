Heute sehen wir uns nochmals die Valneva an, welche 4,72 -> 5,89 fast erledigt hat (bis auf EUR 0,07) und nun konsolidiert. Ein Rücksetzer bis rund 5,00 ist drin, wonach es gen' 6,27 - 7,50 weitergehen sollte. Wird 5,00 jedoch unterschritten, kommt es zum Range-Trading in engem Bereich, es bildet sich also eine Rechtecksformation. Valneva ( Akt. Indikation: 5,71 /5,80, -1,62%) (Der Input von Robert Schittler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)

