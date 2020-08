Der Curevac-Börsengang soll bis zu 245 Millionen US-Dollar bringen. Der Preis je Aktie wird voraussichtlich zwischen 14 und 16 US-Dollar liegen. Die Aktien sollen unter dem Tickerkürzel "CVAC" an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq gelistet werden. Herzer als Börse-Idee. Herzer ist spezialisiert auf Herstellung und Transport von Sand, Kies und Baumaterialien. Das 1881 gegründete Unternehmen verfügt über 35 Baumaschinen und 100 LKW 's. Es ist ein Unternehmen, das wir gerne an der Wiener Börse sehen würden, damit wäre ein weiterer Fixstarter für den Donaustadt-Index - https://www.boerse-social.com/donaustadt_index - gegeben. Mit 200 Mitarbeitern, die Herzer selbst als "Rückgrat des Unternehmens" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...