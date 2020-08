Aktuell ist und bleibt die Börse im Feiermodus. Es kann schlicht und ergreifend passieren, was will, jeder noch so kleine Rücksetzer wird von den Investoren für Zukäufe genutzt. Schlechte Konjunkturzahlen werden positiv aufgenommen, weil sie neue monetäre Stützungsmaßnahmen initiieren und gute Konjunkturzahlen werden positiv aufgenommen, weil sie eine bessere Zukunft andeuten. Die Euphorie nimmt deutlich zu. Erstmals seit dem Corona-Einbruch hat der Fear-and-Greed-Index wieder die Schwelle von 75% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...