Schnittstellen für alle informationstechnischen Anwendungsbereiche sind gesammelt in nur einem Filtertool zu finden. Die Software kann komfortabel direkt über die Schnittstelle oder über die Anwendung, wie Bussystem, Sicherheitstechnik und Antennentechnik, suchen. So ist ein einfaches Auswahltool immer zur Hand, ob am Desktop, Tablet oder Smartphone. Dabei steht jedes Update sofort zur Verfügung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...