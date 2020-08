Starke Kurszuwächse an den internationalen Börsen sowie zum Teil positive Konjunktursignale - insbesondere für Deutschland - halten die Stimmung der meisten Marktteilnehmer weiterhin im klar positiven Bereich. Die steigenden Corona-Infektionszahlen und der anhaltende Konflikt zwischen China und den USA scheinen vorerst für viele Anleger in den Hintergrund zu treten. Das zeigen die Stimmungsanalysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden.

