Kursanstieg verteidigt: NEUVORSTELLUNG schlägt ein! Über 50% am ersten Tag! NEWS mit Sprengkraft!

Liebe Leserinnen und Leser,

am Wocheneden haben wir Ihnen erst dieses heiße Eisen vorgestellt und schon direkt am ersten Tag nach unserer Vorstellung konnte die Aktie um über 50% im TOP anziehen. Doch damit ist noch lange nicht Schluss, denn erst jetzt wird es so richtig interessant! GESTRIGE NEWS zeigt schon das Mega-Potential für die kommenden Monate! Verlieren Sie keine Zeit!

Pacific Empire Minerals (Ticker Kanada: PEMC, WKN: A2JG1F)





In der heutigen Pressemitteilung (LINK HIER) wurden die ersten Gesteins-Probenentnahmeergebnisse von den ca. 7.350 Hektar umfassenden Konzessionsflächen beim "Jean Marie" Projekt veröffentlicht und die haben es in sich!

Die umfangreichen Arbeiten in den letzten Wochen haben sehr erfreuliche Kupfer & Goldergebnisse ergeben und sind ein starkes Indiz dafür, dass das anstehende Bohrprogramm von Pacific Empire Minerals (Ticker Kanada: PEMC, WKN: A2JG1F) ein voller Erfolg wird und möglicherweise einen ähnlich guten Erzkörper wie die ca. 50 km entfernt liegende Mt. Milligan Mine von Centerra Gold, definieren kann.

Höhepunkte aus der Pressemeldung:

Kontinuierliche Probenentnahmen aus einem Handgraben 300 m südlich der C-Zone ergeben 4,0 g/t Gold auf 8 Metern , wobei die gesamte Grabenlänge von 20 Metern im Durchschnitt 1,7 g/t Gold enthält

Gesteinsprobenentnahmen in der Zone A beinhalten 0,442 g/t Gold und 1,3% Kupfer und

Die Gesteinsprobenentnahmen in der Zone C beinhalten 0,525 g/t Gold und 1,1% Kupfer.

Ein erstes Gesteinsprobenentnahmeprogramm wurde auf der Jean Marie abgeschlossen, um das Goldpotenzial in und um die historischen, durch Bohrungen angezeigten Kupferzonen zu evaluieren.

Ein Gebiet südlich der C-Zone, in dem eine Gesteinsprobe aus dem Jahr 2008 entlang eines Straßenschnitts eine bedeutende Goldmineralisierung aufwies, wurde mit einem 20 m langen, von Hand ausgehobenen Graben weiterverfolgt und in Abständen von 2 Metern systematisch Splitterproben entnommen.

Tabelle 1. Kontinuierliche Gesteinsprobenergebnisse (chip sampling) aus dem Handgraben südlich der Zone C

Historisch gesehen gab es in den Zonen A und C bisher keine systematischen Analysen für Gold. Die vor kurzem entnommenen Gesteinsproben zeigen, dass es tatsächlich eine bedeutende Edelmetallkomponente gibt, die zumindest teilweise mit der Kupfermineralisierung in den A- und C-Zonen in Verbindung steht.

Tabelle 2. Ergebnisse der Gesteinsproben aus den A- und C-Zonen (UTM NAD 83 Zone 10).

Der CEO Brad Peters sagte dazu:

"Wir waren immer der Meinung, dass es bei Jean Marie ein Potenzial für eine bedeutende Goldmineralisierung gibt, und diese ersten Ergebnisse unterstützen dies eindeutig. Bei einem Projekt dieser Größenordnung sind diese Ergebnisse eine bedeutende Offenbarung für uns, und wir werden daran arbeiten, das Potenzial für eine mit Gold angereicherte Kupferlagerstätte auf diesem Projekt weiter auszubauen und zu entwickeln! Da wir im Herbst mit den Bohrungen vorankommen, ist es ermutigend, neue mineralisierte Gebiete an der Oberfläche aufzudecken, die nur unter einer flachen Abdeckung verborgen sind."

Quelle: Pacific Empire Minerals

Mit unseren jüngsten Unternehmensvorstellungen wie etwa Summa Silver konnten Sie bereits viele 100% Kursgewinne in kürzester Zeit einfahren.

Da wir neben Edelmetalle auch für das wichtige Industriemetall Kupfer sehr bullisch sind, haben wir lange gesucht, um eine neue Kurs-Rakete zu finden, mit der Sie vom Kursanstieg bei beiden Metallen massiv profitieren können!! Und wir sind fündig geworden:

Ihr Gold- und Kupfer-Joker in einer Aktie zum Spottpreis von unter 15 Mio.:

Pacific Empire Minerals (Ticker Kanada: PEMC, WKN: A2JG1F)

Zögern Sie nicht zu lange und sichern Sie sich zügig die tiefen Börsenkurse, denn die Firma wird bald auf dem Kurszettel vieler Anleger landen! Die Bohrer drehen sich bereits! Zeitnah erwarten wir eine Vielzahl von Meldungen! Und die Aktie ist bombenstark! Die aktuelle Korrektur bei Gold konnte der Aktie nichts anhaben - im Gegenteil smarte Investoren decken sich weiter ein!

Der frühe Vogel fängt bekanntlich den Wurm! Nur so profitieren Sie maximal vom aktuellen Kurs-Schnäppchen! Noch ist die Firma mit unter 15 Mio. CAD $ Börsenwert spottbillig.

Sollte das erfahrene Geologen-Team Erfolg beim gerade begonnenen Bohrprogramm haben, sehen wir schon kurzfristig eine Kursvervielfachung!

Verpassen Sie nicht diese einmalige Explorationswette und legen Sie sich ausreichend Stücke ins Chancendepot. Sollte Pacific Empire Minerals auf Jean Marie ein sehr erfolgreiches Bohrprogramm in 2020 absolvieren, können wir uns vorstellen, dass Centerra Gold eine Übernahmeschlacht anzettelt.

Ein hochgradiges Kupfer-Gold Projekt in unmittelbarer Nähe zur eigenen Mine dürfte sich der fast 5 Mrd. CAD schwere Bergbaukonzern sicher nicht entgehen lassen!

Einführung und Hintergrundinformationen zu Pacific Empire Minerals (PEMC):

Pacific Empire Minerals (Ticker Kanada: PEMC, WKN: A2JG1F) ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Unternehmensschwerpunkt auf der Entdeckung von mit Gold angereicherten Kupfervorkommen in British Columbia, Kanada.

PEMC vertseht sich als sogenannter "Hybrid prospect generator", um so einen Teil der risikoreicheren und kostenintensiveren Phasen der Exploration und Erschließung im bestmöglichen Interesse aller Aktionäre zu finanzieren.

Mit Hilfe von Options- und Joint-Venture Partnerschaften hat der Vertragspartner (Optionsnehmer) Anspruch auf eine zuvor festgelegte prozentuale Beteiligung an den Konzessionsflächen, und verpflichet sich im Gegenzug diverse Meilensteinzahlungen (an unsere Pacific Empire) zu entrichten und Explorationsbohrungen selber zu finanzieren und die Projektentwicklung voranzubringen.

Zum Projekt-Portfolio von PEMC gehören äußerst attraktive Konzessionsflächen in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Minen bzw. großen Kupfer-Gold-Lagerstätten in der bergbaufreundlichen Provinz British Columbia, Kanada.

Quelle: Pacific Empire Minerals

SENSATIONELLES ALLEINSTELLUNGS-MERKMAL und ENORMER VORTEIL GEGENÜBER FAST ALLEN EXPLORERN!

Das Unternehmen besitzt ein eigenes Reverse-Circulation (RC)-Bohrgerät, mit dem absolut umweltfreundliche Explorationsarbeiten durchgeführt werden können. Das besondere ist, dass für das Betreiben dieses Gerätes keine behördlichen Wassergenehmigungen usw. benötigt werden. Auch sind die Bohrkosten extrem niedrig, so dass das Unternehmen deutlich mehr Bohrmeter in den Boden treiben kann.

Außerdem kommen zusätzliche technische Geräte wie ein passiver Seismometer und das XRF-Analyseverfahren zum Einsatz, die dem Geologen-Team schnell Indikationen über den Erfolg und Qualität von Bohrungen geben.

In einer 10 Stunden Arbeitsschicht können so mit dem wendigen Bohrgerät bis zu 100 Meter gebohrt werden.

Uns gefällt auch, dass die Bohrsaison sogar bis in den Winter hinein durchgeführt werden kann, da nicht in den Bergen, sondern auf flachem Geländer Bohrziele angesteuert werden.

Quelle: Pacific Empire Minerals

Kupfer ist der Rohstoff der Zukunft und unsere Neuvorstellung Pacific Empire Minerals hat gleich 4 aussichtreiche Projekte im Portfolio! Der Gold-Jocker kommt oben drauf!

ALLE Projekte befinden sich in der Nähe von signifikanten Gold-Lagerstätten und nahe von vorhandener Infrastruktur und meist auf flachem Gelände. Mit Pacific Empire Minerals haben Sie eine solide Chance auf einen Kurs-Vervielfacher!

Jean-Marie Property (Flaggschiff-Projekt):

Quelle: Pacific Empire Minerals

"Jean Marie" ist ein Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Porphyr-Projekt ca. 180 km nördlich von Prince George und 50 km westlich der Kupfer-Gold-Mine Mt. Milligan von Centerra Gold im Zentrum von BC. Das Grundstück erstreckt sich über 6.300 Hektar und weist mehrere mineralisierte Zonen auf, die für eine Erweiterung durch Bohrungen offen sind.

Die 3 wichtigsten Kupfer-Porphyr-Zonen in diesem Projekt sind die Zonen A, B und C, diese haben jeweils eine gigantische Streichlänge von mindestens 750 Metern;

Historische Bohrarbeiten mit insgesamt 77 Bohrlöcher auf "Jean Marie" seit dem Jahr 1970 umfassten mehr als 10.000 Bohrmeter und dutzende geophysikalische und geochemische Bodenuntersuchungen;

In den Zonen A und C wurden begrenzte historische Bohrungen durchgeführt, wobei die tiefsten Bohrungen in beiden Zonen 92 vertikale Meter betrugen;

In der Zone B wurden bereits umfangreichere Bohrungen durchgeführt, wobei u.a. ein Mineralisierungsintervall beim Bohrloch J97-11 mit 0,33% Kupfer über 184 Meter Länge inklusive eines Abschnittes mit 1,2 % Kupfer über 27 Meter.

Das Vorkommen dieser Art von Sedimentgesteinen (Breccia) ist eine direkte Indikation für das Vorhandensein eines mineralisierten Porphyrsystems in der Tiefe unterhalb der B-Zone.

Die C-Zone wird als ein breites Gebiet mit einer niedrig-gradigeren Kupfer-Molybdän-Mineralisierung charakterisiert, wobei das östlichste Bohrloch in der Zone einen Kupfergehalt von 0,17% über die gesamte gebohrte 85,3-Meter-Länge des Grundgesteins aufweist.

Das Vorkommen einer großen, starken Kupfer-im-Boden-Anomalie mit einer Größe von 2.500 x 600 Metern unmittelbar nördlich und östlich der C-Zone, wobei die Bodenproben bis zu 0,66% Kupfer ergaben, deutet jedoch darauf hin, dass in der Tiefe eine bedeutendere Kupfermineralisierung vorhanden sein könnte. Die C-Zone ist in alle Richtungen offen.

Quelle: Pacific Empire Minerals

ACHTUNG WICHTIGE ZUSATZINFORMATION:

Das Jean Marie Projekt liegt wenige Kilometer von der extrem ergiebigen und proftiablen Mt. Milligan Mine von Centerra Gold mit Proven and Probable Reserves in Höhe von 959 Millionen Pfund Kupfer @ 0,23% CU sowie 2,407 Millionen Unzen Gold @ 0,39 g/t Gold.

Produktionszahlen in 2019: 71 Millionen Pfund Kupfer und 183.000 Unzen Gold

Weedon Property:

Quelle: Pacific Empire Minerals

Projekt-Highlights:

2.630 Hektar großes Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt im frühen Explorationsstadium.

Sehr gute umliegende Infrastruktur; 95 km nördlich der Stadt Prince George.

In 100%-igem Besitz.

Unmittelbare Nähe zur extrem erfolgreichen Mt. Milligan Mine von Centerra Gold

Bedeutende historische Explorationsarbeiten zeigen Anzeichen für ein umfangreiches hydrothermales System.

Die in den Jahren 2010 und 2011 von Teck Resources abgeschlossene geochemische Untersuchung des A-Horizonts ergaben mehrere Porphyr-Kupfer-Gold-Ziele, die mit großen geophysikalischen Merkmalen zusammenfallen, die für Porphyrsysteme charakteristisch sind.

Worldstock Property:

Quelle: Pacific Empire Minerals

Projekt-Highlights:

1.700 Hektar großes Kupfer-Gold-Porphyr-Grundstück, 95 km nördlich von Kamloops, B.C.

Sehr gute Infrastruktur: 8 km westlich des Highway 5 und vor kurzem gebaute Holzfällerstraßen ermöglichen den Zugang zu Bohrzielgebiete.

Die Konzessionsflächen liegen ca. 25 km westlich der Yellowhead - Kupfermine von Taseko Mines Ltd. , die über eine Mineral-Reserven von 820 Millionen Tonnen Kupfer mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt von 0,28% verfügt.

Bisher wurde nur ein Bohrprogramm im Jahr 2001 durchgeführt: 7 Bohrlöcher über insgesamt 888 Metern. Das tolle ist, dass alle Löcher anomale Kupfer- und Porphyr-Alterationen (Mineralisierungen) durchschnitten haben.

Starke Indikationen auf das Vorhandensein von einem Porphyr-Systems: im Jahr 2001 durchgeführte Bohrungen haben eine Veränderung (Alteration) von Mineralisierungen festgestellt, auch deuten positive Daten zur IP-Wiederaufladbarkeit und mehrere geochemische Datensätze darauf hin, dass der Rand eines Porphyr-Systems angebohrt wurde.

Das Diamantbohrloch WS2001-1 durchteufte 0,37% Kupfer über 10,4 Meter.

Zusammenfassung der Highlights und Kaufargumente zu Pacific Empire Minerals:

Neue extrem aussichtsreiche Explorationsgesellschaft mit einem sehr guten Projektportfolio.

Alle Projekte befinden sich in bergbaufreundlicher Region (British Columbia) mit sehr guter Infrastruktur! Auf den Projekten ist eine ganzjährige Exploration möglich.

Klarer Explorationsfokus auf Kupfer-Porphyr-System e, die mit Gold angereichert sind.

Klarer Vertrauensbeweis: Das Unternehmen konnte bereits einen institutionellen Investor (Stichting Depositary Plethora Precious Metals Fund) gewinnen, der mit über 10% einen der größten Einzelaktionäre darstellt.

Enormes Explorationspotential auf allen Projekten, die sich alle in der Nähe von signifikanten Gold-Kupfer-Lagerstätten befinden - damit haben Investoren eine solide Chance auf einen echten Tenbagger!

Hervorragendes, sehr erfahrenes Management-Team, das bereits auf signifikante Explorations-Erfolge zurückblicken kann!

Hervorragende Aktienstruktur mit nur 48,6 Mio. ausstehenden Aktien, davon stehen derzeit für neue Investoren nur ca. 19 - 20 Mio. zum freien Handel (free float) bereit. Der Rest der Aktien wird strategisch von Management und Insidern gehalten. Diese extrem enge Aktienstruktur kann zu einer wahren Kursexplosion führen, wenn viele neue Anleger in die Aktie wollen. (Es besteht ein knappes Angebot!)

Extrem niedrige Marktkapitalisierung (16,5 Mio. CAD $!) und damit attraktive Bewertung : Der Aktienkurs kann sich schnell vervielfachen, wenn gute Bohrergebnisse veröffentlicht werden.

Für die geplanten Ziele ausreichend finanziert: Das Unternehmen verfügt nach einer kürzlich erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung über genügend Betriebskapital, um das diesjährige Explorationsprogramm mit Hochdruck voranzutreiben.

Zahlreiche Katalysatoren und geplante Meilensteine in naher Zukunft erwartet!

Weitere Infos finden Sie auch auf der Webseite des Unternehmens. Hier können Sie sich Ihr eigenes Bild zu diesem interessanten Kupfer- und Edelmetall-Explorer machen: LINK

Steigen Sie am besten noch vor dem Beginn des geplanten 2020er Explorationsprogramm in die Aktie des Unternehmens ein - jede spektakuläre News kann zu einer heftigen Kursreaktion führen.

Sind Sie bullisch für Kupfer & Gold? - Dann dürfen Sie die Jackpot-Chance bei Pacific Empire Minerals nicht verpassen!

Name: Pacific Empire Minerals Corp. WKN: A2JG1F ISIN: CA6942131096 Börsenkürzel Deutschland: 1YK Börsenkürzel Kanada: PEMC Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,185 CAD (TSX) bzw. 0,119 € in Frankfurt

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse TSX: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. Pacific Empire Minerals Corp. handelt in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse und bei Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



