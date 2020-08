Die Wiener Börse hat am Dienstag sehr fest geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 2,17 Prozent auf 2.272,39 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 2,11 Prozent auf 1.160,85 Zähler. Auch an anderen Börsen ging es nach guten Wirtschaftsdaten aus Deutschland deutlich nach oben. Die Stimmung deutscher Finanzexperten hatte sich im August überraschend aufgehellt. Der vom ZEW-Institut erhobene Index der Konjunkturerwartungen stieg um 12,2 Punkte auf 71,5 Zähler und damit den höchsten Stand seit Jänner 2004. Der ATX profitierte mit seiner starken Gewichtung von Bankwerten zudem von der europaweit guten Nachfrage nach Bankaktien. In Wien legten Erste Group bei starkem Volumen 3,85 Prozent auf 21,04 Euro zu. BAWAG stiegen um 2,49 ...

