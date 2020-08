Die Aktien von Freenet haben auf die Quartalszahlen vom Dienstagabend positiv reagiert. Zudem gibt es eine Offerte für die Schweizer Beteiligung Sunrise vom US-Kabelkonzern Liberty Global. Dieser will 110 Schweizer Franken je Aktie für einen Verkauf dieser Sparte zahlen. Freenet hat am Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von 24 Prozent ...

