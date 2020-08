Am gestrigen Handelstag gehörte Evotec auch vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklungen beim Thema Corona-Impfstoff zu den Hauptgewinnern an der deutschen Börse. Ob das allerdings so nahtlos weitergehen kann, muss derzeit etwas angezweifelt werden. Denn die Zahlen, die das Biotech-Unternehmen dem Markt heute Morgen für das erste Halbjahr präsentiert hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...