Die Wienerberger AG ist mit über 200 Werken in 30 Ländern der weltgrößte Ziegelproduzent. Tondachziegel, Betonsteine und Rohrsystemen machen das Unternehmen weit über die Grenzen von Europa zum Marktführer in verschiedenen Segmenten. Nachdem gestern bereits Hornbach sehr gute Zahlen und Äußerungen zu den Bautätigkeiten in der Coronazeit offenbarte, sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...