Tagesgewinner war am Dienstag GFT Technologies mit 7,55% auf 11,96 (95% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,26%) vor ADVA Optical Networking mit 7,39% auf 7,85 (223% Vol.; 1W 6,95%) und Evotec mit 7,03% auf 24,68 (147% Vol.; 1W 9,16%). Die Tagesverlierer: Barrick Gold mit -8,60% auf 26,25 (221% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,76%), Wirecard mit -4,96% auf 1,63 (1% Vol.; 1W -15,12%), Pinterest mit -4,07% auf 34,40 (118% Vol.; 1W -1,46%)

