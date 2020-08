Beim Silberpreis kam es gestern zu einer deutlichen Korrektur am Markt! Ausgehend von 29,26 US Dollar rutschte das Edelmetall im Tief bis auf 24,40 USD ab. Auch am heutigen Börsentag setzte sich der Rücklauf zuerst weiter bis auf 23,44 USD fort, bis dann eine Gegenbewegung auf aktuell 25,80 USD startete (siehe Chart). Unsere offene Longposition befindet sich weiterhin im Markt, den mehrfach nachgezogenen StopLoss belassen wir dabei bei 22,90 USD. Silber Tageschart Der Autor stellt hier lediglich ...

