BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 40 (38) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT CORESTATE CAPITAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 23 (40) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR DERMAPHARM AUF 50 (45,50) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 65 (60) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TECHNOTRANS AUF 14 (12) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT WESTWING AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 25 (3,50) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 84 (74) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 71 (69) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 57 (55) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT UNIPER AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 30,50 EURRBC HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 80 (73) EUR - 'OUTPERFORM'WARBURG RESEARCH HEBT ZIEL FÜR NEXUS AUF 48 (40) EUR - 'BUY' CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 540 (455) DKK - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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