SLM Solutions Group AG stellt Prognose für das Geschäftsjahr 2020 aufDGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Prognose SLM Solutions Group AG stellt Prognose für das Geschäftsjahr 2020 auf12.08.2020 / 12:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014SLM Solutions Group AG stellt Prognose für das Geschäftsjahr 2020 aufLübeck, 12. August 2020 - Der Vorstand der SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", die "Gesellschaft"), ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, hat heute seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 aufgestellt.Wie am 26. März 2020 kommuniziert, hatte sich die Visibilität insbesondere hinsichtlich zukünftiger Auftragseingänge durch die dramatische globale Abkühlung der wirtschaftlichen Aktivität infolge von COVID-19 zum damaligen Zeitpunkt deutlich verschlechtert. Aus diesem Grund konnte der Vorstand im März 2020 keine Gesamtjahresprognose erstellen.Nach einer Phase der deutlichen Abkühlung im zweiten Quartal verzeichnete SLM Solutions gegen Ende des ersten Halbjahres 2020 eine Belebung der kundenseitigen Aktivitäten. Dieser Trend hat sich in den bisherigen Wochen des dritten Quartals bestätigt, sodass nun bessere Rahmenbedingungen zur Einschätzung der Auftragslage und somit der finanziellen Entwicklung gegeben sind. Aktuell beobachtet die Gesellschaft, dass sich die wirtschaftliche Erholung in den asiatischen und US-Märkten früher als im europäischen Markt eingestellt hat, wobei die Aktivitäten auf einem niedrigeren Niveau im Vergleich zur Vorkrisenzeit sind. Der Vorstand erwartet für das verbleibende zweite Halbjahr 2020 eine insgesamt zunehmende Intensivierung der Kundenaktivitäten und damit verbunden eine weitere Belebung des Geschäfts.Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2020 ein Anstieg des Konzernumsatzes um mindestens 20% gegenüber dem Vorjahr prognostiziert (Konzernumsatz 2019: EUR 49,0 Mio.). Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) geht der Vorstand von einer Verbesserung auf einen Wert im Bereich zwischen EUR -13 Mio. und EUR -18 Mio. aus (Konzern-EBITDA 2019: EUR -26,0 Mio.).Diese Prognose steht unter der Annahme, dass in den Hauptabsatzmärkten von SLM Solutions im weiteren Verlauf des Jahres 2020 keine signifikante Verschlechterung der COVID-19-Situation mit weitreichenden Lockdown-Maßnahmen eintritt.Im ersten Halbjahr 2020 verzeichnete SLM Solutions einen Umsatzanstieg von 90% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf EUR 31,2 Mio. (H1 2019: EUR 16,4 Mio.) sowie ein um EUR 12,9 Mio. auf EUR -6,0 Mio. verbessertes EBITDA (H1 2019: EUR -18,9 Mio.), welches die Fortsetzung der eingeleiteten Trendwende der Gesellschaft unterstreicht.< Ende der Ad-hoc-Mitteilung >Über das Unternehmen: Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.Kontakt: Dirk Ackermann SLM Solutions Group AG E-Mail: ir@slm-solutions.com12.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SLM Solutions Group AG Estlandring 4 23560 Lübeck Deutschland Internet: www.slm-solutions.com ISIN: DE000A111338 WKN: A11133 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1116495Ende der Mitteilung DGAP News-Service1116495 12.08.2020 CET/CEST