Die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen haben im Juli einen Wert von 35.955 erreicht. Dieser Rekordwert entspricht einem Zuwachs von 288 Prozent. Erstmals wurde mit 11,4 Prozent die Marke von zehn Prozent beim Marktanteil an allen Pkw-Neuzulassungen durchbrochen. Im bisherigen Jahresverlauf sind 129.936 neue Elektroautos (plus 128 Prozent) in Deutschland angemeldet worden. Der E-Marktanteil an allen Pkw-Neuzulassungen bis Juli stieg auf 8,5 Prozent. Besonders stark war im Juli das Plus bei Plug-in-Hybriden, ...

